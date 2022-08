Calciomercato, 65 milioni per Milinkovic: mossa finale della Juventus

Calciomercato Juventus, una mossa finale che adesso avrà un possibile verdetto. Ecco cosa potrebbe succedere per il centrocampista.

La Juventus, per lungo tempo interessata al fuoriclasse della Lazio, adesso, potrebbe interrompere il suo sogno “proibito”.

Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il club bianconero non sarebbe disposto a spendere una cifra così importante. La Lazio, infatti, per lasciar partire il proprio pupillo serbo chiederebbe almeno 60-65 milioni di euro. Una cifra troppo importante per le casse bianconere.

Calciomercato Juventus, la dirigenza si ritira | Cifre troppo alte

Un miraggio. Savic, alla fine, potrebbe infatti rimanere solo questo. I soldi richiesti da Lotito sono tanti, troppi in questo momento per le casse bianconere che in questa sessione di mercato hanno speso davvero tanto e che non intendo imbastire un’altra così gigante operazione di mercat.

Pertanto, per il “Sergente”, si profila la permanenza nella capitale agli ordini dell’ex Sarri. Attualmente, infatti, non ci sarebbero altre offerte di questo calibro, soprattutto nessun club, in questo momento, sarebbe disposta a spendere così tanto. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà in seguito ma per il momento si può già considerare un caso chiuso.