Attesa straziante, il doppio nodo che “avvolge” la Juventus è diabolico

Attesa straziante e doppio nodo diabolico. Le ultime sull’operazione condotta da Cherubini per chiosare degnamente il calciomercato della Juventus.

Se qualcuno ha pensato fino a qualche giorno fa che la campagna acquisti juventina potesse fermarsi all’arrivo del talentuoso rifinitore serbo, Filip Kostic, quanto accaduto in quest’ultimo periodo lascia intendere come la strada tracciata da Cherubini e colleghi sia destinata a seguire tutt’altra direzione.

Al netto dei due infortuni di Di Maria e Pogba, a Torino hanno da tempo intenzione di concludere questa campagna acquisti con due pedine finali e fondamentali, al fine di completare definitivamente uno scacchiere che non pochi limiti ha palesato nel corso degli ultimi anni.

L’attenzione mediatica è stata in queste ore principalmente rivolta a quello scenario Rabiot potenzialmente salvifico per le casse juventine ma alla fine concretizzatosi in un nulla di fatto a causa dell’ingerenza della solita madre Veronique, la cui importanza nelle trattative riguardanti il figlio Adrien era emersa già in occasione dei dialoghi avviati tre anni or sono per il suo passaggio in Piemonte da svincolato dopo l’esperienza al PSG.

Calciomercato Juventus, doppio nodo diabolico per il sì definitivo

Senza rimuginare sull’utilità che gli accordati 20 milioni di euro da Manchester avrebbero potuto avere, soprattutto alla luce della posizione di Rabiot nelle gerarchie del centrocampo e della sua situazione contrattuale, riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti de “Il Corriere dello Sport“.

Nonostante il mancato addio del francese, la Juventus continua infatti a lavorare per portare all’ombra della Mole Antonelliana Leandro Paredes. Trattare con il club parigino non si sta rivelando impresa facile ma gli ultimi approcci di Cherubini e colleghi sembrerebbero aver portato ad un’apertura alla strada del prestito. Mancano adesso però due aspetti, di importanza non banale.

La valutazione finale del costo del cartellino dell’ex Roma, valutato a Parigi non meno di 20 milioni di euro, nonché le condizioni da rispettare per trasmutare il prestito con diritto di riscatto in un’operazione con obbligo.