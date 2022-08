Calciomercato, Psg “saccheggiato”: tris di colpi per la Juventus

Calciomercato Juventus, un ipotesi davvero sontuosa. I bianconeri potrebbero calare il tris rinforzandosi in ogni settore.

Stando alle ultime indiscrezioni di Paolo Paganini direttamente dalla sua pagina Twitter, si parla di una tripla eventualità in casa bianconera. Il Psg vuole sfoltire la propria rosa e aprirebbe a diverse cessioni. In questa eventualità i francesi potrebbero liberare tre giocatori utili ai bianconeri.

Come infatti sottolinea Paganini, la Juventus potrebbe interessarsi a tre profili in uscita da Parigi. Paredes, che già sappiamo essere nel mirino della dirigenza e voluto fortemente da mister Allegri, Kurzawa per la difesa ed infine anche un vecchio pallino per l’attacco, Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, tris dal Psg | Fa tutto Cherubini

Proprio Icardi potrebbe tornare in auge per quanto concerne l’attacco. I bianconeri hanno bisogno di potenziarsi a livello offensivo e visto il passato con la maglia dell’Inter (da capitano) Icardi potrebbe essere l’opportunità ad un prezzo di “saldo”.

Insieme all’argentino potrebbe arrivare anche l’altro compagno di nazionale dell’attaccante, Paredes. Voluto fortemente da Allegri, il play del centrocampo è tra gli obiettivi prioritari. Ma anche un rinforzo sulle fasce, il laterale Kurzawa farebbe comodo alla Juventus qualora, appunto, non ci fossero ulteriori mosse proprio in difesa. Un trittico decisamente interessante che adesso potrebbe divenire presto realtà concreta. Per la gioia di Allegri ma soprattutto per quella dei tifosi che vogliono tornare a vincere subito.