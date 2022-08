Calciomercato Juventus, apertura shock: lo prendono dal Chelsea

By

Calciomercato Juventus, apertura shock e benestare del Chelsea. Lo prendono dai Blues, le ultime.

In queste fase finali di mercato diverse sorprese potrebbero celarsi dietro l’angolo. Questo in casa bianconera e non solo, vista la quasi unisona necessità dei club di concretizzare le limature definitive prima che la già iniziata stagione entri nel vivo.

Tanti gli scenari che abbiano fin qui toccato il mondo piemontese, a partire da quello legato a Memphis Depay, per il quale si sta da tempo discutendo con il Barcellona al fine di trovare un’intesa definitiva. Il benestare da parte del club c’è già stato, così come lo stesso giocatore sembra gradire il progetto tecnico ed economico di Agnelli. L’olandese è però solo uno dei diversi giocatori finiti nel mirino bianconero, considerata la necessità di intervenire in plurimi reparti di campo.

Calciomercato Juventus, spunta Pulisic per l’attacco

Al netto dei già nobili approdi, l’impressione è che manchi ancora qualcosa in determinati reparti. In attesa di comprendere come si evolverà lo scenario Paredes o quello legato alla possibile entrata del difensore, giungono da ESPN novità di non poco conto sul fronte offensivo.

Ribadendo la forte preferenza in casa Juventus nei confronti di Memphis, un altro nome è stato recentemente accostato alla Vecchia Signora. Ci riferiamo al giovane e talentuoso Christian Pulisic, ben consapevole della posizione di subalternità che verrebbe ad avere se le diverse operazioni attualmente programmate in casa Chelsea andassero in porto.

Dopo le riluttanze iniziali, il club londinese ha aperto alla strada della cessione, pur ribadendo di preferire un trasferimento definitivo e non uno scenario “on loan“. Sull’esterno americano, che ha ancora due anni di contratto, ci sono anche Manchester United e Newcastle.