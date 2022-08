Calciomercato, la decisione è inappellabile: “Resta alla Juventus per Allegri”

Calciomercato, la decisione è inappellabile e non sembra possa avere altri scossoni: “Resta alla Juventus per Massimiliano Allegri”

Voleva cambiare aria. Ma lo voleva fare prima del raduno con la Juventus soprattutto in vista del Mondiale in Qatar. Di offerte non ne sono arrivate prima e quella dello United che è stata comunque presa in considerazione anche se poi non ha portato alla tanta voluta fumata bianca soprattutto cercata dalla società bianconera, che sperava in una sua uscita per portare a Torino un calciatore più congeniale a quelle che sono le esigenze di Massimiliano Allegri. Il piano è fallito miseramente dopo le richieste da parte della madre di Adrien Rabiot, Veronique, che ha chiesto a quanto pare la luna alla società inglese che ha deciso di non andare avanti nella trattativa.

E adesso? Adesso il centrocampista francese ha deciso di rimanere alla Juventus mettendosi completamente a disposizione del tecnico che, a dire il vero, lo ha sempre tenuto in considerazione mandandolo in campo con continuità.

Calciomercato Juventus, la decisione di Rabiot

Il Mondiale è alle porte e Allegri, che bada decisamente a quelli che sono i problemi della squadra e non alle notizie – o alle polemiche – che arrivano da fuori, non ha nessuna intenzione di privarsi delle prestazioni di Rabiot. Lo manderà sicuramente in campo, su questo non ci sono dubbi e questo lo sa anche il giocatore, che quando ha voglia, dimostra di possedere delle qualità importanti.

La sua decisione al momento è inappellabile – sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – e non ci saranno scossoni all’orizzonte. La parentesi United s’è chiusa prima i cominciare e di possibilità di tornare indietro non ce ne stanno. Insomma, ricucire il rapporto con la tifoseria è la cosa da fare in maniera veloce, il resto poi verrà da sé.