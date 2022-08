Calciomercato, bye bye Juventus: 15 milioni e fumata bianca imminente

Calciomercato, sfuma definitivamente un obiettivo del club bianconero per la corsia mancina: accordo a un passo.

Niente Italia, niente Lazio ma soprattutto niente Juventus. Sfuma ufficialmente un altro obiettivo di mercato dei bianconeri. Il direttore sportivo Federico Cherubini dovrà presto depennare il nome di Emerson Palmieri dal suo personale taccuino. L’ex romanista, campione d’Europa con la nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini, sta per salutare definitivamente il Chelsea, dov’era approdato nell’estate 2018 proprio dalla Capitale.

La Signora l’aveva preso in considerazione per sistemare una volta per tutte la corsia mancina: un’idea, quella dell’acquisto dell’italo-brasiliano, maturata già nella passata stagione, quando né Alex Sandro né Pellegrini (oggi all’Eintracht Francoforte) riuscivano ad incidere, offrendo diverse prestazioni incolori. Tuttavia, la Juventus non ha mai dimostrato la volontà di affondare il colpo: con ogni probabilità Massimiliano Allegri punta a recuperare il brasiliano ex Porto. Che non a caso ha risposto presente nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo, risultando uno dei migliori in campo fra i bianconeri.

Calciomercato, Emerson Palmieri: è fatta con il West Ham

Seguito anche dalla Lazio di Maurizio Sarri – l’allenatore toscano ebbe modo di allenarlo ai tempi del Chelsea – il futuro di Emerson Palmieri continuerà ad essere in Inghilterra. Le voci di un suo trasferimento al West Ham, altro club di Londra, che si rincorrevano in questi giorni d’oltremanica non erano infondate. Pochi minuti fa è arrivata la conferma da parte dell’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, che attraverso il suo profilo Twitter fa sapere che l’accordo è a un passo tra Blues ed Hammers. Emerson si aggregherà presto alla squadra allenata da Davide Moyes, per un’operazione complessiva di 15 milioni.