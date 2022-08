Cosa succederà nei prossimi giorni riguardo il calciomercato della Juventus? E’ la domanda che tutti i tifosi bianconeri si stanno ponendo.

Il campionato di serie A è iniziato per la Juve a Ferragosto, con la vittoria ottenuta sul Sassuolo che ha evidenziato lo stato di forma di Vlahovic e il talento di un Di Maria che però ora è costretto ai box. Al pari dell’altro grande acquisto estivo Paul Pogba. Entrambi salteranno le prossime partite di una squadra che deve puntare sempre e comunque ai tre punti.

Non ci sono dubbi, per vincere lo scudetto bisogna affrontare al massimo questa prima parte della stagione, prima che arrivi la pausa per il mondiale in Qatar. C’è bisogno di una rosa ampia e di qualità, visti i tanti impegni ravvicinati. E per questo motivo la dirigenza sta cercando di concludere almeno altre due trattative, quelle che dovrebbero portare a Torino un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus, Morata titolare inamovibile per l’Atletico

Il prescelto della società per rinforzare il reparto offensivo pare essere Depay, per il quale bisogna trovare ancora l’intesa definitiva. Sembra invece essere tramontata l’ipotesi Alvaro Morata, che probabilmente sarebbe stato il favorito di Allegri visto che lo spagnolo già conosce gli schemi di gioco dei bianconeri. Il centravanti è tornato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto per 35 milioni di euro ed è diventato – come spiega anche Marca – adesso un titolare inamovibile per Simeone. Sembrava essere l’ultima opzione per l’attacco dei colchoneros e invece l’ex Real ha sbaragliato la concorrenza, trovando in Joao Felix il partner ideale. Tant’è che per lui stanno parlando i gol. L’Atletico non si priverà di lui durante questa sessione estiva di mercato.