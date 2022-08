Calciomercato Juventus, Milan battuto al fotofinish: ma c’è un “giallo”.

Ancora un acquisto portato a termine dalla dirigenza Juventina, che si sta rivelando la regina indiscussa di questo calciomercato grazie agli svariati e importanti acquisti conclusi in questa finestra di mercato.

Nonostante nelle scorse settimane le speranze della “Vecchia Signora” di riuscire ad arrivare al calciatore sembravano essersi definitivamente azzerate, l’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport nelle scorse ore sembra invece testimoniare tutt’altro. Secondo il quotidiano, infatti, al momento sarebbe proprio la squadra torinese ad essere più vicino a chiudere l’affare.

Calciomercato Juventus, lo sprint finale premia la Juventus: Mancini sarà bianconero

L’affare in questione riguarda il gioiellino classe 2004 Mancini del Vicenza, fattosi notare nella squadra veneta a suon di gol nelle passate stagioni. Sulla “Gazzetta dello Sport”, quindi, l’affare viene dato come già concluso e vengono riportate anche le cifre dell’affare: sono due i milioni che la Juventus verserà al Vicenza per il cartellino del giovane. Quello che però sta facendo molto discutere è la super commissione che la Juventus avrebbe versato alla famiglia del giovane attaccante, anche essa pari a 2 milioni di euro, anche se in rete c’è molta confusione poiché non tutte le testate giornalistiche sono concordi circa quest’ultima questione. Quello che è certo, però, è che Mancini sarà un nuovo giocatore della Juventus, diviso tra la primavera di mister Montero e la under 23 di Coach Brambilla