Calciomercato, Juventus al traguardo: il nuovo acquisto è imminente: dalla Spagna danno la chiusura dell’affare assai vicina

Il nuovo acquisto è imminente. E la Juventus in questo modo sarebbe davvero vicina al traguardo. Dalla Spagna danno l’accordo ormai per fatto, e di conseguenza, ormai, non ci dovrebbero essere davvero dubbi su quello che sarà il prossimo innesto della squadra di Massimiliano Allegri. A spiegare tutto questo ci ha pensato il giornalista Adrian Sanchez, che segue assai da vicino quelle che sono le sorti e le dinamiche del Barcellona.

Insomma, ci siamo. Con un poco di ritardo su quella che poteva essere la tabella di marcia. Ma le leggere nubi che si erano addensate negli ultimi giorni, anche per via di una richiesta al rialzo del giocatore, sono state spazzate via non solo dalla volontà del Barcellona di cedere Depay, ma anche dalla voglia della Juventus di regalare al proprio tecnico un altro pezzo da novanta da inserire nella propria rosa.

Calciomercato Juventus, fatta per Depay

La sensazione è che stavolta sia davvero fatta. Allegri ovviamente sperava che Depay potesse essere a disposizione già per il prossimo turno di campionato contro la Sampdoria, ma dovrà aspettare qualche giorno ancora prima di poterlo vedere alla Continassa. Una situazione che comunque cambia poco quelle che saranno le scelte del livornese in vista della sfida contro la truppa di Giampaolo: l’infortuno di Di Maria infatti potrebbe dare una maglia da titolare a Kean dopo l’esclusione contro l’Atletico Madrid e dopo aver saltato la prima gara della stagione per squalifica.

Contro la Roma invece, allo Stadium, almeno in panchina Depay ci sarà. Piano piano, poi, Allegri cercherà di inserirlo in quelle che sono le sue idee di gioco. Ci siamo.