Calciomercato, Juventus ribaltata: il bomber ha detto no

Calciomercato Juventus, in attesa del sì definitivo di Depay, i bianconeri valutano diverse alternative in attacco.

Non solo Depay. I bianconeri valutano diverse alternative in attacco. Tra i nomi, infatti, oltre i già consolidati Muriel, Martial e Milik, figurerebbe anche l’italiano Belotti. L’ex capitano del Torino è ancora svincolato e in cerca di una squadra.

Il mercato sta per finire e la Juventus vuole assolutamente chiudere per un altro attaccante. Depay deve ancora sbloccarsi definitivamente e per non farsi trovare impreparati, i bianconeri, studiano già l’eventuale piano b. Belotti per caratteristiche tecniche potrebbe fare comodo ma stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, l’ex Toro, preferirebbe la capitale come destinazione rispetto alla controparte bianconera.

Calciomercato Juventus, Belotti preferisce la Roma

L’ex capitano del Torino preferirebbe la Roma alla Juventus. Un ultimatum che non lascia dubbi. Lo scrivono su ‘Tuttosport’. Il centroavanti ex bandiera del Torino, adesso, sta per completare il suo passaggio a parametro zero in una nuova squadra. La Roma è in pole per il suo acquisto nonostante un reparto decisamente affollato.

I bianconeri aspettano di sbloccare definitivamente Depay ma, giustamente, studiano anche il piano b qualora qualcosa dovesse andare storto con l’olandese.