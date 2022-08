Calciomercato Juventus, scambio con il flop del decennio: salta l’affare

Calciomercato Juventus, possibile scambio con quello che si potrebbe definire il flop del decennio: salta l’affare per i bianconeri

Nelle scorse settimane, ma anche nei giorni scorsi, il profilo del calciatore del Chelsea Pulisic era stato accostato alla Juventus. Un possibile innesto – anche se c’è da dire che la pista non è mai stata realmente calda – che avrebbe sicuramente potuto alzare il livello tecnico della rosa della squadra di Massimiliano Allegri. Ma secondo il dailymail, in questo momento, ci sarebbe la possibilità di mettere in atto uno scambio in Inghilterra con quello che senza ombra di dubbio, per il valore di mercato avuto qualche anno fa, e per quello che il Manchester United ha pagato per averlo, si può tranquillamente definire il flop del decennio: Maguire.

Il tabloid inglese lancia questa notizia in esclusiva che potrebbe portare al Chelsea un difensore centrale che ha quasi sempre fatto male negli ultimi anni e che però è il capitano dei Red Devils. Che invece regalerebbero a Ten Hag, dopo l’arrivo di ieri di Casemiro, un altro centrocampista qualitativamente importante.

Calciomercato Juventus, salta l’affare

In poche parole, guardando quello che poi realmente interessa alla Juventus, tutte le voci che volevano Pulisic come possibile obiettivo, sono state spazzate via da questa indiscrezione inglese che sbarra le porte a Cherubini e ad Allegri. Che speravano magari, visto che comunque Pulisic rimane in uscita, di pescare dall’Inghilterra un elemento in grado – anche e molto spesso a gara in corso – di fare la differenza. Ovviamente non possiamo parlare di beffa, non ci sono gli estremi per farlo, ma vedere come se ne andrà il centrocampista dai Blues – per un difensore che mai ne azzecca una – lascia leggermente l’amaro in bocca.