Calciomercato Juventus, Allegri ha detto no: affare in stand-by

Calciomercato Juventus, retromarcia clamorosa dell’allenatore bianconero: trattativa bloccata con Galliani.

Il tempo corre ma nulla ancora si muove all’orizzonte. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome che la Juventus insegue da settimane è quello di Leandro Paredes. Ma l’arrivo del regista del Psg è ancora in forse e le prossime ore saranno cruciali per trovare un accordo.

Anche perché è da lui che dipendono le altre manovre da portare a termine prima che il gong suoni e decreti la fine del calciomercato estivo. Nel caso in cui la Juventus dovesse spuntarla e ingaggiarlo, sarà necessario sfoltire il centrocampo. L’idea iniziale era quella di cedere un giocatore non più necessario in caso di arrivo dell’argentino, ma sembra che in queste ore Massimiliano Allegri ci abbia ripensato rimettendo tutto in discussione.

Calciomercato Juventus, Rovella può restare a Torino

In pole per la cessione c’erano i due Nicolò, Rovella e Fagioli, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. A riferirlo è Sky Sport, che ha fatto sapere in queste ore che la trattativa tra la Vecchia Signora e il Monza per il giovane centrocampista cresciuto nel Genoa sarebbe stata messa in stand by dal tecnico livornese. Allegri si sarebbe reso conto che il profilo di Rovella rappresenta una valida alternativa a Locatelli, ma vuole comunque lasciare uno spiraglio: se Paredes dovesse arrivare a Torino, sarebbe pronto infatti a riaprire ogni tipo di dialogo con i brianzoli e mandare in prestito il suo gioiello.