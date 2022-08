Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Depay: 22 milioni

Calciomercato Juventus, non è ancora finita per Depay: la richiesta dell’olandese che fa riflettere i bianconeri.

L’infortunio patito da Di Maria nel corso della sfida contro il Sassuolo ha riacceso quei campanelli d’allarme che in casa Juventus erano già suonati in concomitanza dell’infortunio accorso a Paul Pogba. La coperta a disposizione di Max Allegri, complice i tanti problemi fisici accusati in questa prima parte di stagione, si è riscoperta incredibilmente corta, e soprattutto in attacco il tecnico livornese si aspetta almeno un innesto di qualità.

Il profilo numero uno sul taccuino della dirigenza bianconera – neanche a dirlo – è quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese si è sostanzialmente liberato con il Barcellona, accordandosi con il club blaugrana grazie alla carta de la libertad, che gli ha permesso di abbandonare anzitempo la “nave blaugrana”, alla quale era legato da un contratto in scadenza nel 2023. Il pressing della Juventus è forte, ma il tempo della fumata bianca non è ancora arrivato, principalmente per via delle richieste economiche dell’ex Lione.

Calciomercato Juventus, Cherubini prende tempo per Depay: la situazione

Come evidenziato da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, il problema ingaggio non è stato ancora arginato. Nella giornata di ieri l’avvocato che cura gli interessi di Depay – Sebastien Ledure – attendeva la risposta definitiva di Cherubini sulla richiesta messa sul piatto dall’entourage dell’attaccante: un biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione, che con i benefici arrecati dal Decreto Crescita comporrebbe un esborso da parte della Juve di circa 22,5 milioni di euro. Cifra da non trascurare, e sulla quale il management della “Vecchia Signora” vuole continuare a ragionare. Intanto, Ledure era sugli spalti di San Siro per Inter-Spezia: ufficialmente per Lukaku, ma chissà che non possa approfittare della situazione per intavolare un summit anche con la Juventus. La resa dei conti – volente o nolente – è sempre più vicina.