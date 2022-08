Calciomercato Juventus, ultim’ora Depay: comunicazione ufficiale

Calciomercato Juventus, ultim’ora che lascia straniti i tifosi. Cosa sta succedendo sul fronte attaccanti in arrivo.

Una notizia certamente insolita, infatti, Depay attaccante olandese in arrivo alla Juventus figura nella lista dei convocati di Xavi nella sfida contro il Real Sociedad. Una ultim’ora davvero inaspettata.

Oggi il Barcellona sfiderà proprio il Real Sociedad e nella lista dei convocati di mister Xavi figura anche il bomber in ottica mercato bianconero. Come sappiamo, proprio in queste ultime settimane il giocatore sembrava ad un passo al passaggio in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Depay tra i convocati di Xavi

Non sappiamo se questa possa interpretata per forza come messaggio di mercato, infatti, il giocatore deve prima trovare il via vai con i blaugrana per uscire a parametro zero e poi firmare con i bianconeri ma certamente la sua convocazione potrebbe rappresentare, anche, un inusuale ripensamento dei blaugrana.

Ovviamente ogni dubbio verrà snodato tra qualche giorno perché Depay, nonostante tutto, continua ad essere il favorito per l’arrivo in bianconero ma negli ultimi giorni ha preso quota anche la candidatura di un ex pallino della Juventus, Milik. Proprio il bomber polacco ex Napoli è, attualmente, il sostituto qualora l’operazione dovesse, improvvisamente, saltare.