Calciomercato Juventus, chance della vita: doppia opzione sul tavolo

Ancora voci e rumors di calciomercato che riguardano la Juventus quando ci si avvicina sempre più alla conclusione delle trattative.

Domani sera la formazione di Allegri sarà impegnata sul campo per la seconda giornata di serie A. I bianconeri saranno ospiti della Sampdoria e cercheranno di ottenere altri tre punti in classifica per proseguire nella marcia a punteggio pieno. Nel frattempo però la società è impegnata a portare alla corte dell’allenatore quei rinforzi necessari per poter lottare fino in fondo per lo scudetto.

Un centrocampista e una punta sono le priorità e le prossime ore saranno decisivi per raggiungere gli obiettivi che la Juventus si è prefissata. Attenzione però non solo alle entrate, ma anche alle uscite perchè il club è impegnato anche a trovare altra destinazione a chi non rientra nei piani tecnici. Un elenco che è ancora abbastanza lungo.

Calciomercato Juventus, Fagioli via? Sampdoria e Cremonese sono interessate

Futuro da decidere anche per quanto riguarda un giovane molto stimato da mister Allegri, vale a dire Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero sarebbe ben felice di rimanere in prima squadra, ma rischia di trovare poco spazio nel corso della stagione. Il mediano classe 2001 ha invece bisogno di giocare con continuità per continuare nel suo percorso di crescita. Come spiega Calciomercato.it ci sarebbero due squadre che sarebbero ben felici di affidare una maglia da titolare al giovane regista, vale a dire Sampdoria e Cremonese. Quest’ultima squadra che ha visto protagonista in serie B Fagioli. Ultima parola che spetta comunque a mister Allegri, decisione in arrivo prima della fine del mese ovviamente.