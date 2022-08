Calciomercato Juventus, Mou non si sbilancia: richiesta speciale a Zaniolo

Calciomercato Juventus, lo Special One in conferenza è tornato a parlare del futuro del fantasista giallorosso.

Lo scorso giugno sembrava fatta. Nicolò Zaniolo aveva già praticamente le valigie in mano e pareva pronto a spiccare il volo per Torino. Almeno apparentemente, perché le cose in realtà non stavano proprio così. Nel corso dell’estate sono cambiate tante cose, incluse le intenzioni del fantasista nativo di Massa tanto desiderato dalla Juventus.

Se in un primo momento aveva dato l’impressione di essere impaziente di vestire la maglia bianconera, la società capitolina lo ha pian piano convinto a rivedere i suoi piani. José Mourinho gli ha promesso un ruolo centrale e le trattative per il rinnovo del suo contratto in giallorosso si sono riaperte come per magia. Ogni pretendente è stata allontanata e il braccio di ferro voluto dalla Roma ha dato, alla fine, i frutti sperati.

Calciomercato Juventus, Mourinho: “Mi piacerebbe tanto se restasse alla Roma”

Il mese di settembre sarà decisivo per risolvere la questione Zaniolo una volta per tutte e resta solo da capire, a questo punto, se la dirigenza capitolina abbia intenzione o meno di sborsare i quattro milioni richiesti dall’entourage del giovane fantasista. I rumors vanno comunque in una sola direzione, che è quella del prolungamento del contratto e delle richieste soddisfatte. A spingere per il rinnovo sarebbe anche lo stesso Mourinho, che come riferisce il giornalista Mirko Nicolino su Twitter si sarebbe lasciato andare ad una dichiarazione che non lascia spazio ad interpretazioni: “Zaniolo? Non nascondo che mi piacerebbe tanto che rimanesse con noi, però questo dovete chiederlo a lui o al direttore”.