Calciomercato, il doppio no scuote la Juventus e fa godere Paredes

Stiamo entrando davvero nella fase più calda del calciomercato per una Juventus che ha ancora intenzione di rinnovarsi in diversi reparti.

Finora sono stati messi a segno quattro colpi da parte della dirigenza bianconera, ma Allegri attende altri rinforzi. Solo così con la sua squadra potrà pensare di rimanere in lotta per lo scudetto fino alle fasi finali del torneo, che ha in calendario una lunga sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar dal prossimo 20 novembre. La Juventus è impegnata in questo periodo anche per quanto riguarda le cessioni, necessarie per non appesantire troppo il bilancio economico.

In attesa di sviluppi sul mercato nel frattempo Vlahovic e compagni si concentrano sul campo, visto che domani sera sono attesi dalla difficile trasferta sul campo di una Sampdoria che non può concedersi un altro stop dopo aver già perso all’esordio contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, i bianconeri investono su Paredes: può arrivare anche senza una cessione

Nelle ultime ore c’è stata una doppia frenata in casa bianconera riguardo gli arrivi di Paredes (deve prima partire un altro centrocampista) e Depay. L’attaccante olandese avrebbe chiesto un ingaggio più alto e dunque la Juventus adesso starebbe valutando delle alternative. Come ha sottolineato anche Sky Sport potrebbe tornare di moda il nome di Milik, ma si dovrà ovviamente trovare una intesa con il Marsiglia, club che detiene il suo cartellino. Tuttavia anche per quanto riguarda il centrocampo la dirigenza avrebbe preso una decisione importante, ovvero dirottare su Paredes i soldi che avrebbe investito su Depay. In questo modo il regista argentino del Psg arriverebbe a Torino anche senza la partenza di un altro centrocampista.