Calciomercato Juventus, sacrificio necessario: doppio colpaccio in Ligue 1

Calciomercato Juventus, proseguono le manovre in casa bianconera per puntellare la mediana: l’addio che sblocca l’affare.

Vigilia di campionato per la Juventus di Max Allegri, che lunedì a Marassi contro la Samp cercherà di bissare il rotondo successo con il quale Di Maria e compagni si sono imposti allo Stadium contro il Sassuolo. Tuttavia, le voci di mercato continuano a tenere banco senza soluzione di continuità.

Negli ultimi dieci giorni della campagna trasferimenti i bianconeri sono chiamati ad un duplice obiettivo: mettere le mani su Depay e Paredes, e nello stesso tempo provare a rimodulare il centrocampo attraverso cessioni mirate. Naufragata la trattativa Rabiot-United, con l’affare Arthur-Valencia in stand-by, è Denis Zakaria il nome sul quale la “Vecchia Signora” sta ora ragionando. La cessione dello svizzero – arrivato dal Borussia Moenchengladbach per 4,5 milioni più 4,1 milioni di oneri accessori la scorsa estate – potrebbe dare il via per l’assalto a Paredes. In quest’ottica, trapelano interessanti novità.

Calciomercato Juventus, addio Zakaria: l’affondo per Paredes avviene così

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, sulle tracce di Zakaria ci sarebbe il Monaco, che già aveva provato a sondare il terreno con la Juventus per Rabiot. Cherubini valuta la propria mezzala non meno di 20 milioni, cifra che consentirebbe a “Madama” di mettere a bilancio un interessante plusvalenza, e di concentrare gli ultimi sforzi per Paredes, che potrebbe sbarcare a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un interessante domino da seguire con attenzione, anche perché la partenza di Arthur – accostato con insistenza al Valencia – si è complicata quasi irreversibilmente, alla luce del contratto oneroso con il quale il brasiliano ex Barça è legato alla Juve.