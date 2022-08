Calciomercato Juventus, porte girevoli a centrocampo | La situazione

Oggi è il giorno della partita ma per la Juventus ma anche un altro giorno importante per il calciomercato del club torinese.

Questa sera Vlahovic e compagni saranno di scena a Genova per affrontare la Sampdoria nella seconda giornata di serie A. I tifosi ovviamente si aspettano un successo, che consentirebbe alla Juventus di rimanere a punteggio pieno, ma nel frattempo i supporters si aspettano anche delle novità per quanto riguarda le mosse di mercato della società. Fino all’inizio di settembre ci sarà tempo per le trattative e i bianconeri effettueranno senz’altro dei movimenti sia in entrata che in uscita.

Con il centrocampo che sembra essere il settore più interessato da questa fase di cambiamento. Allegri sta cercando un nuovo regista e lo ha individuato in Leandro Paredes. L’argentino sarebbe dovuto essere un colpo ormai in fase di definizione, ma la mancata partenza di Rabiot sembra aver complicato i piani.

Calciomercato Juventus, chi parte a centrocampo? Zakaria nuovo indiziato

Non è da escludere che comunque alla fine la Juventus possa fare un investimento importante e portare il playmaker ex Roma al più presto alla corte di Massimiliano Allegri. Certamente poi ci saranno delle cessioni all’orizzonte. Per Rabiot, sfumato il Manchester United, salvo ribaltoni si profila una conferma. Tant’è che oggi giocherà titolare. Si cercano acquirenti invece per il centrocampista brasiliano Arthur, che non andrà al Valencia. Per Zakaria si sta parlando delle ultime ore di un interesse da parte del Monaco e del Borussia Dortmund: sarà lui il sacrificato? Ci sono poi da sistemare i giovani. Rovella dovrebbe andare in prestito al Monza non appena la situazione del centrocampo della Juventus sarà più chiara. Possibile anche un nuovo prestito per Fagioli: a lui sono interessate soprattutto la Sampdoria e la Cremonese.