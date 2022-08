Calciomercato Juventus, data “fissata” per Zaniolo: l’annuncio prima del match

Calciomercato Juventus, il direttore generale giallorosso ha spiegato a che punto è la trattativa per il rinnovo.

Non si placano i rumors che riguardano il futuro di Nicolò Zaniolo. Neppure adesso che il fantasista cresciuto nella Primavera dell’Inter sembra aver ritrovato il giusto feeling con l’ambiente giallorosso. Non che l’avesse mai perso, ma lo scorso giugno, subito dopo la vittoria della Conference League – nella finale di Tirana è stato decisivo proprio con un suo gol – in tanti lo vedevano già con le valigie in mano. Pronto a dire “arrivederci e grazie” e intraprendere una nuova avventura altrove. Tra quelle squadre che l’hanno cercato con una certa insistenza c’è ovviamente anche la Juventus, ma col passare delle settimane la trattativa con la società capitolina ha subito della complicazioni.

Zaniolo adesso dà l’idea di essere felice a Roma, convinto di restare. Al punto che con il suo procuratore, Claudio Vigorelli, ha deciso di riaprire il discorso rinnovo, nonostante sia legato ancora per altri due anni – il suo contratto scadrà nel 2024 – al club dei Friedkin.

Calciomercato Juventus, Pinto: “A fine mercato parleremo del rinnovo”

L’ottimo precampionato, il ruolo sempre più centrale che gli ha riservato José Mourinho sembrerebbero avergli fatto cambiare idea. Tuttavia, le lista delle pretendenti si è allungata. Nelle ultime settimane si registra un interesse da parte del Tottenham, ma anche il Chelsea avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore. Nel frattempo, è tornato a parlare di Zaniolo anche il direttore generale della Roma Tiago Pinto, intervistato prima della partita tra i giallorossi e la Cremonese. “Mi chiedete sempre di lui – ha detto Pinto ai giornalisti – oggi la cosa più importante è che stia giocando bene, che si senta in condizione e che abbia fatto un pre-campionato incredibile. Alla fine del mercato parleremo del rinnovo”.

Apprensione, intanto, per l’infortunio alla spalla dopo uno scontro con un giocatore grigiorosso che l’ha costretto ad uscire a fine primo tempo, accompagnato dai sanitari.