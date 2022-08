Calciomercato Juventus, Depay e la risposta di Arrivabene: dead-line fissata

Calciomercato Juventus, Depay e la risposta di Arrivabene: la dead-line secondo le informazioni dell’ultim’ora sarebbe stata fissata

Arrivabene ha deciso di dare una risposta a Depay: magari dopo essersi confrontato con Allegri principalmente e anche con gli altri dirigenti bianconeri. La richiesta di Depay – che vuole un triennale, a differenza dei due anni di contratto che la Juventus ha proposto – ha scosso un poco l’ambiente. Che non ha ancora deciso se puntare sull’olandese oppure virare su Milik del Marsiglia, altro nome che in questo ultimo periodo sta girando con insistenza dalle parti della Continassa. Ore frenetiche quindi, ore che potrebbero davvero decidere il futuro del giocatore.

Che di altre offerte ne ha, c’è da dirlo, soprattutto dalla Premier League. Ma che forse vorrebbe provare l’avventura in Italia sfruttando lo status di svincolato per poter chiedere qualcosa in più non solo come ingaggio ma anche come durata dell’accordo. Insomma, se l’affare ad un certo punto sembrava davvero in discesa, quasi fatto azzarderemmo, nelle ultime ore sembra iniziata una leggera salita. Che la Juventus vuole superare immediatamente, sia nel bene che nel male.

Calciomercato Juventus, la risposta di Arrivabene

Secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano infatti, e così come vi abbiamo spiegato prima, Arrivabene si è preso del tempo, non tantissimo, anche perché il mercato stringe. Fino alle 23 di oggi, praticamente alla fine della gara contro la Sampdoria che dovrà offrire risposte anche da parte di Kean, che potrebbe debuttare in questa stagione proprio nel posticipo contro la squadra di Giampaolo.

Si decide quindi, senza andare oltre con i tempi e senza mettere in apprensione nessuno. Il piano B bianconero è pronto da tempo. Da Milik, come detto, ma anche ad Arnautovic. Certo, Depay avrebbe tutto un altro sapore…