Calciomercato Juventus, il bomber arriva dalla Serie A: lo scambio accontenta tutti

Calciomercato Juventus, operazione che accontenterebbe tutti. Per un motivo particolare che affascina Allegri.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, riportate direttamente da ‘Tuttosport’, la Vecchia Signora seguirebbe sempre, attentamente, il caso Arnautovic dal Bolonga. Impossibile ma non complicata. La chiave potrebbe arrivare, paradossalmente, da uno scambio.

Il profilo in questione sarebbe di tutt’altro ruolo. Un giocatore esperto che potrebbe permettere agli emiliani un salto di qualità. Stiamo parlando di Daniele Rugani già seguito dalla Sampdoria.

Calciomercato Juventus, Arnautovic per Rugani | La “pazza” idea che convince

Il bomber austriaco era stato avvicinato dal Manchester United ma adesso potrebbe rimanere in Serie A. La Juventus lo cerca da diverso tempo e come caratteristiche tecniche, il giocatore avrebbe tutti i requisiti ideali. Forte tecnicamente e con un fiuto del gol considerevole.

Il perfetto mix per Allegri che cerca, esattamente, un bomber da queste caratteristiche. Per il classe 1989 non si chiude definitivamente una porta anche se l’affare, attualmente, non sembra così facile.