Juventus, Bargiggia “demolisce” Di Maria: scoppia la bufera social

Juventus, duro attacco del giornalista Mediaset nei confronti delle scelte di mercato della società bianconera.

Prime giornate di campionato, prime polemiche. La Serie ha aperto i battenti solamente da due turni – il secondo deve addirittura ancora concludersi – ma c’è già chi è pronto a tracciare bilanci e ad emettere sentenze. Si sa quanto sia prematuro esporsi e dare giudizi tranchant dopo appena due partite. Non si può negare, tuttavia, che tra i giocatori che stanno maggiormente impressionando c’è il sorprendente Khvicha Kvaratskhelia, a cui sono bastati 180 minuti per entrare nelle grazie dei tifosi del Napoli. Già tre gol e diverse giocate sensazionali per il giovane nazionale georgiano acquistato in estate dagli azzurri per sostituire l’ex capitano Insigne.

Lo stesso Napoli che sembrava stesse smobilitando dopo una lunga serie di addii eccellenti. Ed invece le prime uscite della squadra di Luciano Spalletti – nove gol complessivi tra Verona e Monza – finora stanno dando ragione al diesse Giuntoli e al patron De Laurentiis.

Juventus, Bargiggia: “Di Maria? Il vero affare l’ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia”

Kvaratskhelia ieri è stato il migliore in campo contro il neopromosso Monza. C’ha pensato lui a sbloccare il match coi brianzoli, realizzando un gol di pregevole fattura (il primo) molto simile a quelli per cui era noto il suo predecessore, oggi in Canada al Toronto. E subito in tanti a chiedersi come mai un giocatore del genere sia stato scoperto solo adesso, lanciando una “frecciata” tutt’altro che velata alle altre big del campionato, che spesso e volentieri preferiscono i campioni affermati alle cosiddette scommesse. Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, sul suo profilo Twitter ha tirato in ballo la Juventus, “condannando” di fatto l’onerosa operazione che ha portato il 34enne Angel Di Maria a Torino.