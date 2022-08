Infortunio serio, contro la Juventus non sarà in campo

La Juventus oggi torna in campo per disputare la loro seconda partita in serie A sul campo della Sampdoria.

Un altro esame attende gli uomini di Massimiliano Allegri nel torneo italiano: dopo aver superato il Sassuolo all’esordio adesso la Juve va a caccia di altri tre punti sul campo dei blucerchiati di mister Giampaolo. Un impegno che non sarà affatto agevole anche se i boomakers vedono i bianconeri come grandi favoriti per la vittoria.

Siamo già in una fase molto delicata, visti i tanti impegni ravvicinati in calendario da qui fino alla pausa prevista per i mondiali che si giocheranno in Qatar. L’allenatore dovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi la rosa. Non mancano le alternative con altri volti nuovi che presto potrebbero arrivare anche grazie al calciomercato. Ci saranno tante partite da giocare in pochi giorni e dopo la Sampdoria la Juventus dovrà affrontare il primo vero scontro diretto per lo scudetto, contro la Roma di Josè Mourinho.

Wijnaldum infortunato, non ci sarà in Juventus-Roma

In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2022

Con i giallorossi che nelle ultime ore hanno visto l’arrivo di una notizia che non ha certo fatto felici nè il tecnico nè i tifosi. Attraverso i propri canali social infatti la Roma ha comunicato l’infortunio subito da uno dei suoi colpi estivi, vale a dire Wijnaldum. In allenamento infatti il mediano olandese ha subito la frattura della tibia destra. Non ci sarà sicuramente, dunque, proprio nello scontro diretto del prossimo 27 agosto e si ipotizza un suo rientro in campo tra circa tre mesi.