“KO per un mese”: il titolarissimo salta Juventus-Roma

Juventus-Roma sarà privo di uno dei suoi protagonisti più attesi: ecco l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto.

Contro la Samp, la Juventus ha rischiato in più di una circostanza di capitolare nella prima frazione di gioco, rendendosi protagonista di una prestazione fin qui molto scialba.

Lo 0-0 è un risultato che tutto sommato sta stretta alla compagine di Gianpaolo, che avrebbe potuto passare in vantaggio in diverse circostanze. Brutti 45 minuti della Juventus, sicuramente non un buon biglietto da visita per i futuri impegni che vedranno protagonisti Vlahovic e compagni, attesi sabato dalla super sfida contro la slanciatissima Roma di José Mourinho, che ha avuto la meglio sulla Cremonese.

Nel corso della sfida contro i lombardi, però, i giallorossi hanno “perso” Nicolò Zaniolo, uscito anzitempo per un colpo alla spalla piuttosto grave, che ha reso necessario l’intervento della barella. Come riferito da Sky, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’esterno giallorosso hanno confermato il forte trauma con lussazione alla spalla sinistra, per curare il quale, però, non sarà necessario l’intervento chirurgico. Ragion per cui, Zaniolo sarà costretto a restare fermo ai box per un mese, saltando dunque la super sfida dello Stadium.