Sampdoria-Juventus, cosa dicono i bookmakers | Le quote sono chiare

Tutto pronto per Sampdoria-Juventus, match valido per la seconda giornata di campionato che si giocherà lunedì 22 agosto con inizio alle ore 20.45.

Partita molto importante per i bianconeri di Allegri, che sono consapevoli del fatto che devono assolutamente portare a casa i tre punti per rimanere a punteggio pieno. Avanti tutta, dunque, anche se non sarà semplice riuscire a far punti in casa di una Sampdoria che deve rialzarsi dopo aver perso all’esordio. L’allenatore della Juventus ha ancora qualche problema di formazione da risolvere, gli ultimi dubbi saranno sciolti solamente in extremis. Specie in difesa.

Queste le probabili formazioni delle due squadre.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Sabiri, Villar, Rincon, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Sampdoria-Juventus, quote a favore dei bianconeri

Come riporta Agipronews, i bookmakers sembrano avere le idee molto chiare sulla squadra favorita. La quota di Betaland riguardo la vittoria dei bianconeri è di 1.60, Vlahovic e compagni sembrano avere le maggiori chance di portarsi a casa i tre punti sul campo della Sampdoria. Abbastanza alta la quota che riguarda il pareggio, in lavagna a 4. Ancora più alta quella che riguarda il possibile successo della squadra di casa, pagata 5.60 volte la posta. Anche i bookmakers dunque sembrano avere grande fiducia riguardo una Juventus che dovrà confermare i progressi visti all’esordio e che nonostante le assenze ha tanti giocatori in grado di trovare la via del gol. Ma dovrà fare anche la massima attenzione ad una squadra come la Sampdoria che davanti al proprio pubblico non vorrà certo fare brutta figura.