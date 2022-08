Calciomercato Juventus, Depay o Milik: l’incontro che decide tutto

Calciomercato Juventus, la gara di Marassi ha ravvisato l’esigenza di dotare al più presto Allegri di un altro attaccante.

Delusione, tanta. Questo il sentimento principale che pervade il popolo bianconero nel day after della sfida di Marassi. Nessuno fa drammi, visto che il campionato è appena iniziato e siamo solo alla seconda giornata di campionato. Eppure ieri sera, dopo il tutt’altro che entusiasmante 0-0 con la Sampdoria, sembrava davvero di dover fare di nuovo i conti con i fantasmi del passato più recente. Quelli che si pensava fossero stati definitivamente archiviati insieme all’ultima stagione. E invece rieccoli, quasi a voler mettere in guardia allenatore e società sul fatto che manchi ancora qualcosa per tornare competitivi.

La Juventus è sembrata un’altra squadra rispetto a quella che una settimana prima aveva prevalso in maniera netta sul Sassuolo. Senza la qualità di Di Maria lì davanti – la sua assenza si è avvertita eccome – a Vlahovic è tornato il broncio: servito poco e male, il centravanti serbo è rimasto a secco e non di rado lo si è visto lamentarsi con i compagni.

Calciomercato Juventus, oggi una riunione per decidere su chi puntare

Contro la squadra di Giampaolo anche la difesa è apparsa in affanno, malgrado la porta sia rimasta inviolata per la seconda giornata di fila. Ma dietro c’era l’attenuante delle assenze. Davanti invece si è avvertita la mancanza di un’alternativa. Un giocatore che possa supportare Vlahovic, condividere con lui le responsabilità, entrare a gara in corso e spaccare la partita. Un ruolo che pare calzare a pennello a Memphis Depay. L’attaccante del Barcellona continua ad essere la prima scelta per rinforzare il reparto avanzato ma la trattativa si è improvvisamente complicata. Le esorbitanti pretese del suo entourage e la mancata cessione di Rabiot al Manchester United rischiano di far saltare l’affare.

Ecco spiegato perché la Juventus ha deciso di sondare nuovamente il terreno per Arek Milik, per il quale avrebbe invece già trovato un accordo di massima, sia con i suoi agenti che con il Marsiglia. Ora non resta che scegliere: la riunione odierna, come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, servirà a fare luce anche su quale attaccante puntare.