Calciomercato Juventus, ora è ufficiale: l’obiettivo è sfumato

Il calciomercato della Juventus è davvero apertissimo in questa fase, con i bianconeri che stanno andando a caccia ancora di diversi innesti.

La squadra di Massimiliano Allegri va ancora ritoccata. Ci sono stati già diversi acquisti in questa sessione estiva, tra cui i colpi Pogba e Di Maria a parametro zero. Ma il tecnico bianconero ha la necessità di avere a disposizione una rosa ampia e di qualità. Indispensabile specie in questa stagione che vedrà tante partite ravvicinate vista la lunga pausa che ci sarà per i mondiali in Qatar.

La società ha delle priorità, tra cui l’arrivo di un centrocampista e di una punta. Con Paredes e Milik che adesso sembrano essere i nomi più caldi. Ma occhio anche ai possibili nomi a sorpresa. Sugli obiettivi prefissati bisognerà accelerare. Nel frattempo in difesa un giocatore che più volte è stato accostato alla Juventus continuerà invece altrove la sua carriera.

Calciomercato Juventus, ufficiale: Emerson Palmieri è del West Ham

Con un video pubblicato sul proprio sito ufficiale appena qualche minuto fa il West Ham ha ufficializzato l’ingaggio di Emerson Palmieri dal Chelsea. Il laterale italiano proverà a rilanciarsi con la maglia degli hammers, visto che con Tuchel avrebbe giocato poco. Per lui dunque non ci sarà un ritorno nella nostra serie A.

Sfuma dunque un possibile obiettivo per la fascia sinistra dei bianconeri. Nel caso in cui la Juventus opterà per un rinforzo in difesa dovrà dunque seguire altre piste. Per chiudere eventuali trattative, lo ricordiamo, ci sarà tempo fino a giorno 1 settembre.