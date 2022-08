Calciomercato, la Roma “svaligia” la Juventus: doppio intreccio in mediana

Calciomercato, intrecci di mercato bollenti tra la Capitale e Torino: Mourinho prepara lo sgarbo ai bianconeri.

Quella allenata da José Mourinho è una delle tre squadre rimaste a punteggio pieno dopo due giornate, insieme a Napoli e Inter. Poteva – e doveva – esserci anche la Juventus in questo ristretto gruppetto ma i bianconeri ieri sera hanno fatto registrare il loro primo mezzo passo falso, non andando oltre lo 0-0 nella trasferta di Marassi con la Sampdoria.

La Roma invece con il minimo sforzo – due vittorie di misura e senza incassare gol contro Salernitana e Cremonese – si trova già a quota sei punti. Di Cristante e Smalling, un centrocampista e un difensore, le reti che hanno permesso ai giallorossi di fare bottino pieno. Ad ogni modo, l’allenatore portoghese al termine del match coi grigiorossi aveva un sorriso amaro. In poco meno di ventiquattr’ore ore ha visto infortunarsi due pilastri della sua squadra come Gini Wijnaldum, appena arrivato dal Psg, e Nicolò Zaniolo, uscito per un problema alla spalla che lo costringerà a stare fermo per circa un mese. Stop lungo invece per il centrocampista olandese, che molto probabilmente rientrerà solo nel 2023.

Calciomercato, giallorossi possibili “rivali” per Paredes

Roma che adesso dovrà nuovamente intervenire sul mercato: oltre alla trattativa per lo svincolato Belotti, serve qualcuno che sostituisca Wijnaldum fino a gennaio. E bisognerà muoversi in fretta, visto che mancano meno di due settimane al gong. Da più parti, intanto, si registra un interesse da parte della società giallorossa per il centrocampista juventino Denis Zakaria, seguito già ai tempi del Borussia Monchengladbach. Lo svizzero, dopo la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, a quanto pare è uno dei “sacrificabili” per far quadrare i conti e permettere alla dirigenza di completare la rosa.

Come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, la Roma potrebbe inoltre diventare una seria concorrente per Leandro Paredes. I giallorossi si sarebbe inseriti nella trattativa tra la Juventus e il Psg. E il giocatore gradirebbe, considerato che in passato ha già vestito la maglia del club capitolino. La problematica principale, tuttavia, riguarderebbe l’ingaggio alto che percepisce l’argentino a Parigi, di circa otto milioni di euro.