Calciomercato, la “bufera” inglese travolge la Juventus: asta da capogiro

Ancora voci di calciomercato senza sosta per una Juventus che riuscire in questi giorni a completare il proprio organico.

Il pareggio contro la Sampdoria ha alimentato il malumore dei tifosi, che speravano senz’altro in un rendimento migliore da parte dei loro beniamini. In ogni caso la Juventus è sempre attenta sul mercato perchè la dirigenza vuole regalare a mister Allegri le pedine delle quali ha bisogno. In primis un centrocampista ma anche un attaccante che possa essere un’alternativa, o la spalla, di Vlahovic.

C’è tempo fino all’inizio del mese di settembre per chiudere le trattative, alcune sono già imbastite anche se i piani e gli obiettivi nel corso di queste settimane sono stati ritoccati. Continua a rimanere nella lista dei possibili rinforzi anche Zaniolo, giocatore che può ricoprire più ruoli e che dunque sarebbe perfetto nel contesto di una Juventus camaleontica.

Calciomercato Juventus, anche Tottenham e Chelsea premono per Zaniolo

Come ha spiegato “90min” non è affatto svanito l’interesse del Tottenham nei confronti di Nicolò Zaniolo. Conte infatti sta cercando un esterno offensivo e il giocatore della Roma continua a rimanere nel mirino degli Spurs nonostante la richiesta di almeno 50 milioni di euro da parte del club giallorosso. Zaniolo, che rimarrà fuori per qualche partita a causa dell’infortunio alla spalle patito contro la Cremonese, non piace solo ai Blues e alla Juventus. Sulle sue tracce infatti continua ad esserci anche il Chelsea, che pure sta cercando dei rinforzi in attacco. Il futuro del giocatore insomma pare essere ancora tutto da scrivere, anche se non si esclude nemmeno il rinnovo con la Roma.