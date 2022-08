Francesca Michielin “difende” la sua Juventus: risposta UFFICIALE della Samp

Francesca Michielin “difende” la sua Juventus. E su Twitter arriva la risposta ufficiale da parte della Sampdoria. Ironica e tagliente

Ha cercato in qualche modo di difendere la prestazione della Juventus la cantante Francesca Michielin, vecchio cuore bianconero, che sicuramente c’è rimasta male ieri sera dopo la prestazione contro la Sampdoria. Una squadra, quella allenata da Massimiliano Allegri, che non si è espressa al massimo – per usare un eufemismo – e che ha fatto vedere quanti sono ancora i limiti della rosa. Alla quale manca un centrocampista centrale di personalità, uno che non si tira indietro quando c’è da andare a prendersi il pallone, uno che cerchi di verticalizzare con una certa velocità e non che giochi solamente in orizzontale. In poche parole serve Paredes.

i giocatori della samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. il calcio così non è calcio rega — Francesca Michielin (@francescacheeks) August 22, 2022

Ma oltre il mercato la cantante, attraverso Twitter, ha scritto: “I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. il calcio così non è calcio rega”. E la risposta della società blucerchiata non s’è fatta attendere.

Francesca Michielin, la risposta ufficiale della Samp

“Non te la prendere, Francesca. X Factor e un punto a testa: è andata bene così”. Una risposta ironica da parte dell’account ufficiale dei liguri ricordando quello che è stato il passato della cantante e tifosa della Juve. Ed è arrivata anche la controrisposta della cantante, che ovviamente s’è divertita, e che ha scritto “adoro”. Insomma un siparietto per alleggerire la tensione che ieri in campo s’è vista e che è continuata anche sui social. In questo ultimo caso sono stati i tifosi della Juventus a rendere il Twitter bianconero irrespirabile quasi. No, la prestazione di ieri non è decisamente piaciuta a nessuno.