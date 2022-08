JW | Annuncio Juventus: UFFICIALE la doppia lesione

By

JW, annuncio ufficiale e doppia lesione. Momento difficile anche tra le file femminili della Juventus. Di seguito il comunicato.

Non sono stati giorni felicissimi all’ombra della Mole Antonelliana, in seguito al diffondersi di tante notizie e l’incastrarsi di determinate situazioni che hanno destato non poca preoccupazione a tifosi e società.

Ne abbiamo già parlato di recente, alla luce dello stop di Di Maria, da aggiungersi a quello di Pogba e alle attuali difficoltà riscontrate nel chiosare degnamente la campagna acquisti con approdi finali funzionali e in grado di corroborare il livello della squadra, ovviandone anche alle defezioni nate fin qui. A ciò si aggiungano anche i primi malumori per il passo falso contro la Sampdoria, costato due punti alla squadra di Allegri e la generazione di non poche critiche nei confronti dello stesso mister livornese.

JW | Doppio infortunio per le ragazze della Juventus: il comunicato ufficiale su Pedersen e Bonassea

Dopo i diversi alibi dello scorso anno, i tifosi hanno intenzione di tornare a vedere la propria squadra splendere e, a parte quelle rivolte a determinati calciatori, gran parte delle critiche sono andate nella direzione di Allegri. Momento non proprio brillante, insomma, da estendersi, come dicevamo, anche alle file femminili.

A pochi giorni dalla cessione di Lina Hurtig, la Juventus perde infatti altre due pedine importanti. In questo caso, il motivo è da ricercarsi in fattori medico-infermieristici e non di mercato. A comunicarlo è stato lo stesso club sabaudo, così pronunciatosi su Pedersen e Bonassea dopo il doppio infortunio rimediato contro il Kiryat Gat.

“Sofie Pedersen e Barbara Bonansea sono state sottoposte ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra di Pedersen e una lesione di grado moderato dell’adduttore lungo della coscia destra di Bonansea. Le due calciatrici hanno iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“.