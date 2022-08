Juventus, Allegri “tradito” ancora: stilettata in radio dal suo mentore

Juventus, tradimento in diretta per Massimiliano Allegri, così “colpito” dal suo mentore. A seguire l’annuncio.

Al netto della necessità universalmente nota di chiosare questa campagna acquisti in modo degno e ovviando alle defezioni da tempo conosciute ma anche a quelle divenute frutto di coincidenze e casualità, sono tanti altri gli aspetti che in casa Juventus dovranno essere necessariamente curati nel prossimo futuro.

Le scorse settimane hanno generato non poche discussioni e confronti in seguito all’attenzione rivolta da Cherubini e colleghi a plurimi scenari di mercato da monitorare in questi giorni finali della campagna acquisti. Da un lato, la questione Di Maria ha sorpreso quanto preoccupato i tifosi, dall’altro l’infortunio di Pogba e la poca profondità in difesa hanno catalizzato curiosità e attesa circa quelle che sarebbero potute essere le contromosse della dirigenza.

Juventus, l’amico Galeone “tradisce” Allegri: l’annuncio

In attesa di vedere in che modo verrà chiosata la corrente campagna acquisti, intanto, non poche discussioni sono nate in queste ultime ore in seguito al primo passo falso della stagione bianconera. Dopo la bella vittoria con il Sassuolo, macchiata dall’inizio non felicissimo e dallo stop del su citato ex PSG, la squadra non è riuscita a dare continuità a quanto raccolto alla prima di campionato.

L’obiettivo era quello di racimolare quanti più punti a partire dalle primissime battute di questa stagione, al fine di non perdere terreno rispetto a chi, come Inter o Napoli, abbia iniziato alla grande. Non poche, quindi, le posizioni diffusesi su mister Allegri, soprattutto dopo il suo commento post-gara, rappresentante a detta dei più uno storico e quasi iconico ricordo della dialettica nata con Adani qualche anno fa dopo la vittoria scudetto contro l’Inter.

Ad esprimersi sul tecnico, tifosi a parte, anche giornalisti ed opinionisti. Tra questi, anche il noto amico di Massimiliano, Giovanni Galeone, così intervenuto durante la trasmissione di Radio24News, TuttiConvocati.

“Ho sentito Max arrabbiato ieri sera ma deve prendersela anche un po’ con sé stesso, dovrebbe dare idee di gioco ai suoi giocatori. Per ora la squadra non sembra averne“.