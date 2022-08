Calciomercato, Conte “spaventa” il Milan e grazia la Juventus: scippo last minute

Attenzione a quel che potrebbe accadere nelle prossime ore di calciomercato in casa Juventus, dove si continuano a cercare rinforzi.

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e per i dirigenti bianconeri c’è l’assoluta necessità di accelerare per arrivare ai rinforzi richiesti da Massimiliano Allegri. Che per la una Juventus al top ha bisogno di un nuovo centrocampista centrale e di un nuovo attaccante, anche se non si esclude pure un colpo in difesa. Tanto lavoro dunque da fare ancora.

C’è poi un nome che ormai da tanto tempo viene accostato alla Juve ed è quello di Zaniolo, giocatore eclettico che contro gli uomini di Allegri non ci sarà nel big match di sabato pomeriggio per un infortunio alla spalla. Nonostante lo stop l’attaccante continua ad essere nel mirino di tante squadre, che per prenderlo dai giallorossi sarebbero pronte a fare un investimento importante.

Calciomercato Juventus, Ziyech verso il Tottenham: gli Spurs mollano Zaniolo?

I rumors che arrivano dall’Inghilterra potrebbero dare qualche chance in più alla Juventus nella rincorsa a Nicolò Zaniolo, talento della Roma che in Premier League viene monitorato con grande attenzione anche dal Tottenham di Paratici e di Antonio Conte. Gli Spurs infatti sembrano aver cambiato obiettivo e ora starebbero corteggiando Ziyech del Chelsea come rinforzo per la zona d’attacco. Anche l’ex Ajax è un giocatore che può occuperare più zone del campo e i blues sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Ziyech è anche stato accostato al Milan nelle scorse settimane. Se davvero andrà al Tottenham allora verrebbe senz’altro meno l’interesse dei londinesi per Zaniolo, che comunque pare essere sempre più vicino alla conferma alla Roma.