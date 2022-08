Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Depay: svolta clamorosa

Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Depay: la svolta è clamorosa e l’attaccante avrebbe rifiutato l’offerta dei bianconeri

Ieri l’incontro. Che ha sancito forse per sempre l’addio ad una trattativa che sembrava fatta e che avrebbe dovuto portare Memphis Depay alla Juventus. Secondo le informazioni riportate da Sport.es, l’operazione non si dovrebbe fare più, dopo che tutto stava per andare nel verso giusto. Il Barcellona il passo lo ha fatto, liberando praticamente il calciatore a parametro zero un anno prima della scadenza naturale del proprio contratto. E anche la Vecchia Signora si era spinta con un offerta importante per l’ex Lione: cinque milioni di euro all’anno, per due stagioni, più altri due di bonus. Insomma, un contratto di tutto rispetto che Depay però avrebbe rifiutato.

Il tutto, come detto, nell’incontro che ci sarebbe stato nella giornata di ieri. Ed è per questo che la Juve ha deciso di virare forte su Milik, l’attaccante polacco ex Napoli adesso al Marsiglia che sarebbe diventata la prima scelta di Cherubini. Un Piano B, un vice Vlahovic vero e proprio e non uno che avrebbe potuto giocare anche come esterno d’attacco. Caratteristiche diverse tra i due, nettamente diverse, anche sotto il profilo tecnico. Ma un elemento lì davanti serve per forza e se non può arrivare uno bisogna trovare un’altra soluzione.

Calciomercato Juventus, addio Depay

Trattativa chiusa? La sensazione è che sia così, almeno che non cambi qualcosa nello spazio di pochissimo tempo, visto che il mercato ormai è in chiusura. Una situazione inaspettata che ha messo spalle al muro Cherubini e Allegri. Depay probabilmente rimarrà solamente un sogno estivo e niente più.