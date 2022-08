Calciomercato, il sorpasso è realtà: la Juventus “paga” 3 milioni al Napoli

Calciomercato Juventus, un sorpasso che a questo è diventato più che concreto. I bianconeri pronti a chiudere l’attaccante.

Era l’estate del 2020 e i bianconeri, guidati da Maurizio Sarri, avevano provato ad assecondare le richieste dell’allora mister: prendere Milik. L’ex Napoli, adesso, è più concreto che mai e a giorni potrebbe già essere il nuovo attaccante per Allegri.

Un intreccio incredibile visto che l’ultima volta si era parlato di lui proprio nell’estate del 2020 e, adesso, i 10 milioni (tra prestito e riscatto) stipulati nella trattativa per portare il polacco in bianconero andrebbero anche nelle casse del Napoli. I milioni in questione sarebbero infatti 3.

Calciomercato Juventus, Milik e quello strano intreccio con il Napoli | 3 milioni ai partenopei

L’ormai quasi ex giocatore del Marisgilia potrebbe diventare, presto, un nuovo giocatore della Juventus. La dirigenza lo segue dal 2020 e adesso la fumata bianca è ormai imminente. Allegri avrebbe a disposizione un altro, grande, numero nove. Giocatore potente fisicamente ma soprattutto molto abile sotto rete essendo, di fatto, un attaccante di ruolo.

Stando infatti a ‘La Gazzetta dello Sport’ la trattativa è ormai avviata e lo stesso attaccante avrebbe già acconsentito al passaggio in bianconero. Non ci resta che attendere l’ufficialità che potrebbe, come dicevamo poc’anzi, arrivare già in questi giorni.