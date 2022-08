Calciomercato Juventus, doppio affare last minute: Allegri lo “molla” gratis a Mou

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero valutare la cessione a “zero” ai rivali di Serie A: tutti i dettagli.

La Roma adesso cerca un nuovo centrocampista dopo il brutto infortunio di Wijnaldum che lo terrà fuori a lungo. Tra le ipotesi è spuntata, anche, una pista bianconera.

La Juventus vuole Paredes e per farlo potrebbe essere costretta a cedere un suo centrocampista. Nei nomi dei possibili partenti c’è finito anche Zakaria, lo svizzero arrivato in bianconero a gennaio scorso. Adesso lo svizzero avrebbe la corte di Mou.

Calciomercato Juventus, Zakaria in prestito alla Roma

Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, il centrocampista svizzero potrebbe finire tra i possibili candidati a diventare un nuovo giocatore giallorosso, la modalità verrebbe tramite, appunto, un prestito gratuito.

Una mossa che libererebbe, di fatto, lo spazio per l’arrivo del regista che in questo momento risulta indispensabile per Allegri ma, più in generale, per il centrocampo della Juventus. Una mossa con la finalità di chiudere ben due colpi sia in entrata che in uscita. Adesso si può e Mourinho sarebbe entusiasta dello svizzero. Staremo a vedere se i due club arriveranno ad un verdetto e, quindi, un possibile accordo.