Calciomercato, ultim’ora Sky: la Juventus chiude il doppio acquisto

Calciomercato Juventus, importanti aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in vista di questi ultimi giorni di contrattazioni.

A pochi giorni dalla delicata sfida di campionato contro la Roma, che potrebbe fornire maggiori dettagli sulle velleità della compagine di Allegri, la dirigenza è al lavoro per accontentare le ultime richieste del tecnico livornese.

Sono due i fronti sui quali si sta concentrando il club bianconero, che ha messo nel mirino un centrocampista ed un attaccante. In quest’ottica, trapelano interessanti novità in merito alle operazioni Milik e Paredes, ormai sempre più vicini alla Juventus. Dopo aver mollato – ormai definitivamente – Memphis Depay, Cherubini ha stretto d’assedio il polacco, per il quale si è materializzato un incontro risolutivo in giornata. Ma non è finita qui. La “Vecchia Signora” – stando a quanto riferito da Sky – sarebbe sempre più vicina a Leandro Paredes, con il quale aveva da tempo trovato un accordo in termini di ingaggio. Procede, spedita, anche la trattativa con il Psg: operazione che dovrebbe essere conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Calciomercato Juventus, da Milik a Paredes: le ultime di Sky

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha fornito interessanti aggiornamenti in tal senso:

“Non solo Milik: trattativa in dirittura d’arrivo: accordo con i procuratori, 3 milioni l’anno. Con il Marsiglia operazione da un milione di prestito, un milione di bonus più 8 milioni per il diritto di riscatto.

La notizia è che la Juve è molto vicina a Paredes. Contatti proficui decisivi: si sta negoziando sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni”.