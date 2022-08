Calciomercato Juventus, partita “galeotta”: offensiva in Serie A

Sono davvero delle ore caldissime per le mosse di calciomercato della Juventus, ancora a caccia di rinforzi in questo finale del mese di agosto.

Dopo due giornate di campionato la squadra di Allegri ha racimolato quattro punti ed è ancora imbattuta ma all’orizzonte c’è già uno scontro diretto molto importante contro la Roma di José Mourinho. Dopo il pareggio con la Sampdoria i tifosi si aspettano una grande prova da parte dei loro beniamini contro i giallorossi, in quello che può essere considerato già come il big match del weekend.

Nel frattempo l’allenatore bianconero spera di poter contare su volti nuovi, visto che la chiusura del calciomercato è sempre più vicina e la dirigenza è chiamata a stringere i tempi sugli obiettivi che la Juventus si è posta per diventare sempre più forte e competitiva sia in Europa che in Italia.

Calciomercato Juventus, pressing della Sampdoria per Fagioli

Non è un mistero che ai bianconeri serva un nuovo attaccante e negli ultimi giorni è stato compiuto il sorpasso definitivo da parte di Milik. Sarà il polacco ex Napoli e non Depay il rinforzo tanto atteso dall’allenatore. La società non lavora però solo gli acquisti ma anche sulle cessioni, anche in questo caso ci si aspettano diverse novità nel corso delle prossime ore.

Come ha spiegato infatti il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juventus e la Sampdoria per Nicolò Fagioli. Il centrocampista potrebbe essere prestato altrove per far si che possa giocare con continuità. Anche la Cremonese spera però nel ritorno del regista.