Calciomercato Juventus, ultim’ora Milik: agenti in città

Calciomercato Juventus, arrivano importanti novità in merito alla trattativa per l’attaccante polacco del Marsiglia.

Due settimane al fatidico gong del calciomercato e nessuno ha voglia di perdere altro tempo. Non ne ha alcuna intenzione la Juventus, che sta per “scaricare” definitivamente Memphis Depay dopo il mancato accordo sull’ingaggio che avrebbe dovuto percepire a Torino. Come cambiano in fretta gli scenari: neanche una settimana fa, l’attaccante olandese del Barcellona sembrava prossimo ad indossare la maglia bianconera, oggi invece un’ipotesi del genere appare improvvisamente lontanissima. Niente da fare, la trattativa con l’ex centravanti del Lione è – almeno momentaneamente – naufragata.

Ma il direttore sportivo Federico Cherubini e i suoi uomini non possono permettersi di tirarla troppo per le lunghe, come è avvenuto in altre occasioni. Il piano B, per garantire a Massimiliano Allegri quell’attaccante di riserva che adesso manca come l’aria, si chiama Arek Milik. E con ogni probabilità sarà lui a ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic.

Calciomercato Juventus, fumata bianca sempre più vicina

Nel vertice di mercato che si è tenuto ieri alla presenza dello stesso allenatore, si è deciso tutti insieme di convergere sul centravanti polacco del Marsiglia, già seguito con una certa attenzione lo scorso gennaio. Se ne parlò con insistenza ma alla fine si scelse di puntare tutto su Dusan Vlahovic. L’intesa con l’entourage del calciatore ci sarebbe già. Milik infatti continuerebbe a percepire la stessa cifra che attualmente campeggia sul contratto stipulato con il club francese. E cioè 3,5 milioni di euro. A un passo anche l’accordo con la società: si vocifera di un prestito a due milioni con diritto di riscatto a otto. La fumata bianca, insomma, è sempre più vicina. Lo conferma anche il giornalista Romeo Agresti, che tramite il suo profilo Twitter segnala l’arrivo imminente degli agenti dell’ex Napoli a Torino.