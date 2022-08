Calciomercato Juventus, nuovo acquisto in Serie A: ultim’ora ufficiale

Calciomercato Juventus, accordo totale: c’è anche l’annuncio ufficiale del nuovo acquisto bianconero in Serie A.

Nuovo giorno, nuovo acquisto: sembra proprio questa la storia del calciomercato della Juventus quest’anno. L’iperbole appena esposta vuole ovviamente rimarcare l’ottimo lavoro svolto da Cherubini & Co. fino a questo momento sul fronte del mercato, con l’acquisto di campioni del calibro di Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic etc.

In seguito agli infortuni proprio di alcuni dei nuovi arrivati ovviamente la dirigenza si è messa immediatamente a lavoro per riuscire a risolvere la delicata situazione che si è venuta a creare e tappare i buchi creatisi alla meglio. Il prossimo step nella ricerca della dirigenza è stato il perfezionamento dell’operazione per il giovane trequartista italiano Michele Besaggio: un ottimo acquisto, quindi, se si pensa che egli ha solamente 20 anni e un buon potenziale da far esplodere.

Calciomercato Juventus, accordo ufficiale per Besaggio: l’annuncio

Se da un lato la trattativa tra le società è quindi ufficialmente concluso, come annunciato dal club tramite i propri canali ufficiali. Ecco l’annuncio: “Ufficiale, Michele Besaggio arriva in prestito per una stagione con diritto di riscatto dal Genoa”.

il calciatore rossoblu vestirà i colori bianconeri durante la prossima stagione e sarà messo a disposizione di mister Brambilla, allenatore della Juventus under 23, per il prossimo campionato.