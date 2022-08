Calciomercato, Depay non si fa attendere: il “messaggio” alla Juventus è doppio

Calciomercato, Depay non si fa attendere e manda un doppio messaggio alla Juventus durante l’amichevole contro il City

Un doppio messaggio alla Vecchia Signora. Uno di quelli che potrebbero o cambiare le carte in tavola dando la svolta definitiva alla trattativa, oppure che potrebbe decisamente chiuderla, anche se, in questo secondo caso, appare davvero difficile che il Barcellona possa decidere di tenerlo. I conti non tornano in casa blaugrana e il nome di Depay è quello messo tra le uscite. Anche a parametro zero, così come vi abbiamo raccontato nel corso di queste settimane.

Sembra aver virato decisamente su Milik la Juventus, che è alla ricerca di un attaccante e che avrebbe visto come profilo giusto quello dell’ex Napoli. Ma non si molla la pista che potrebbe portare alla corte di Massimiliano Allegri anche l’olandese. Che, però, nel corso di questi giorni ha più volte cambiato le carte in tavola chiedendo sempre di più e anche un anno in più di contratto. Insomma, questo non è piaciuto a Cherubini e nemmeno ad Arrivabene, che hanno dato un’accelerata alla trattativa con il Marsiglia. Ma Depay rimane nel mirino, e lui, due messaggi, ieri sera li ha mandati.

Calciomercato, il doppio messaggio di Depay alla Juventus

Nell’amichevole di lusso giocata contro il Manchester City l’attaccante, mandato in campo da Xavi nel secondo tempo, ha prima servito l’assist per il momentaneo 2-1 a favore di De Jong, e poi si è messo in proprio siglando la rete del 3-2 (l’amichevole poi è finita 3-3). Un doppio messaggio, un doppio segnale, per dimostrare che ancora può dare tanto e che potrebbe spingere Allegri a chiedere uno sforzo alla società per portarlo dalle parti della Continassa.

Vedremo se ci sono ancora i margini per riaprire la cosa. La sensazione, al momento, è che la cosa sia davvero difficile. Ma non si sa mai.