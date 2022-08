Calciomercato Juventus, Milik non basta: trovato un altro accordo

Rinforzi in arrivo per mister Allegri, il calciomercato della Juventus in questi giorni è pronto a regalare novità per il tecnico.

Ci stiamo avvicinando ad una partita molto importante per i bianconeri, quella che si giocherà nel weekend e che vedrà Bonucci e compagni impegnati contro la Roma. Ma allo stesso tempo ci stiamo avvicinando anche alla conclusione della sessione estiva di calciomercato e mister Allegri sta ancora attendendo le pedine necessarie per rendere la sua Juve sempre più forte e competitiva.

Un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante. Sono queste le richieste dell’allenatore che saranno presto accontentate. Anche perché le idee della società su chi prendere sono ormai chiarissime da tempo.

Calciomercato Juventus, Paredes in arrivo per rinforzare la mediana

L’approdo di Milik in attacco è ormai ma la società bianconera adesso sta pigiando il piede sull’acceleratore anche per chiudere in modo tempo anche l’altro obiettivo del periodo. Rumors che arrivano da più parti confermano infatti come si sia raggiunto l’accordo con il PSG per il trasferimento di Paredes in bianconero. Sembra insomma solo questione di giorni, se non di ore, e poi anche il centrocampista argentino potrebbe mettersi in viaggio verso Torino per essere a disposizione di Allegri nel minor tempo possibile. Senz’altro l’arrivo di Paredes accontenterebbe le richieste dell’allenatore della Juventus e darebbe il via libera alle cessioni in prestito dei giovani talenti bianconeri Rovella e Fagioli. Pronti a fare una nuova esperienza in serie A ma con una maglia diversa per accumulare minuti ed esperienza.