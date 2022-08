Calciomercato, è ossessionato dalla Juventus: svolta in 24 ore

Calciomercato, è ossessionato dalla Juventus e la svolta dovrebbe arrivare nelle prossime 24 ore: la formula dell’operazione

Non vuole altro che la Juventus. Non vede l’ora di aggregarsi alla formazione allenata da Massimiliano Allegri e nello spazio di 24 ore ci potrebbe essere anche quella svolta cercata, voluta, non solo da Paredes ma anche dalla società bianconera. Sembrerebbe decisa l’accelerazione della Vecchia Signora per il centrocampista del Psg che è nel mirino da un poco di tempo. E che dovrebbe sicuramente prendersi un posto da titolare in mezzo al campo. La gara contro la Sampdoria ha messo in evidenza quelle che sono le problematiche della Juve.

Non solo in fase di costruzione di gioco – l’immagine che è diventata virale su internet l’avete vista tutti – ma anche sotto il profilo della personalità. Manca uno con coraggio, con determinazione, con voglia. Uno che va a prendersi il pallone. Ecco, Paredes serve come il pane.

Calciomercato, la formula per Paredes

Il giocatore spinge – secondo le informazioni riportate dal giornalista Matteo Moretto – ed ecco che si potrebbe chiudere davvero presto, nello spazio come detto di 24 ore. Tra oggi domani quindi dovrebbe arrivare la fumata bianca, quella decisiva, quella che potrebbe permettere ad Allegri di avere in mezzo al campo quell’elemento che serve per indirizzare la propria squadra.

Paredes dovrebbe unirsi alla Juventus in prestito. Da capire se ci sarà il diritto o l’obbligo di riscatto. E dovrebbe arrivare quindi nonostante si stia cercando in questo momento di piazzare qualcuno in mezzo al campo. Troppo forte la necessità di averlo. Non si può più aspettare.