Calciomercato Juventus, scaricabarile Depay: “contesa” con l’entourage

La Juventus continua a monitorare i suoi obiettivi, il calciomercato della squadra bianconera non si è affatto concluso.

Ci stiamo avvicinando sempre più alla conclusione della finestra estiva di trasferimenti, con il gong finale che suonerà giorno 1 settembre. Ci sarà tempo fino a quella data per portare alla corte di Allegri quei giocatori necessari per far sì che la Juventus possa diventare, partita dopo partita, sempre più forte e competitiva sia in Serie A che in Champions League.

Cosa succederà nelle prossime ore? I tifosi sono molto curiosi di vedere quelle che saranno le mosse della società. Un centrocampista e una punta rappresentano la priorità della Juventus che per la verità per quanto riguarda l’attacco sembra aver effettuato la sua scelta definitiva. Con Depay sorpassato in extremis da una vecchia conoscenza del nostro campionato come Arek Milik, ex Napoli e oggi al Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Depay trattativa off”

Con l’ormai imminente arrivo di Milik sembrano dunque svanire le possibilità di ingaggio dell’attaccante olandese Depay, in uscita dal Barcellona. Lo ha confermato anche il giornalista Momblano a Juventibus affermando: “io dico che la trattativa Depay è off. Sponda Juventus si parla di cifre elevate, addirittura di 8-9 milioni l’anno. Dalla parte dell’entourage invece dicono che c’era un accordo già giovedì e che la cifra non era superiore ai sette milioni”. Un cambio di strategia dunque? Non è da escludere che il club abbia optato per un risparmio sull’ingaggio in modo da poter semmai accelerare sugli altri obiettivi posti per rinforzare la squadra in questi ultimi giorni di mercato.