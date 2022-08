Calciomercato, “tornado” bianconero: nuova fumata bianca dopo Juve-Roma

Calciomercato, la Juventus non si ferma ed è pronta a piazzare un altro colpo grosso. La fumata bianca dopo la sfida alla Roma

L’ufficialità di Milik è arrivata. Ma il mercato della Juventus non si ferma e sembra destinato a piazzare un altro colpo importante, probabilmente quello che in questo momento è il più atteso da Massimiliano Allegri. Le notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport sono sicuramente incoraggianti in questo momento, visto che si parla di un possibile arrivo di Paredes nello spazio di brevissimo tempo. Praticamente dopo la gara contro la Roma. La giornata giusta dovrebbe essere quella di domenica.

Tutto fatto. Accordo trovato con il giocatore e con il Psg si è solamente agli ultimi dettagli. Paredes arriverà a Torino in prestito con diritto di riscatto. E su questo, comunque, si starebbe discutendo: trovare le condizioni per far scattare l’obbligo. Dettagli, insomma. Dettagli che in brevissimo tempo dovrebbero essere aggiustati soprattutto perché c’è la volontà, da parte di tutte le parti chiamate in causa, di chiudere questa operazione. Il Psg vuole cedere Paredes perché ormai Galtier lo vede quasi come un esubero; la Juve vuole Paredes per regalargli le chiavi del centrocampo e affidarsi alle sue geometrie; Paredes vuole la Juventus per giocare con continuità e mettersi in mostra anche per l’appuntamento sicuramente più importante della stagione, il Mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus, fatta per Paredes

Sembra fatta insomma. E dopo Milik ecco il nuovo innesto. In questo modo le cose iniziano comunque a essere soddisfacenti, anche se mancherebbe un terzino sinistro che potrebbe pure arrivare: Renan Lodi dell’Atletico Madrid è diventato un obiettivo reale della Vecchia Signora, pronta a chiudere quella che dovrebbe essere l’ultima operazione di questa sessione di mercato.