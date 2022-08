Calciomercato Juventus, top club all’assalto di Paredes: la confessione “segreta”

Calciomercato Juventus, non ci sono solamente i bianconeri sulle tracce del centrocampista argentino del Psg.

L’estate delle lunghe trattative. Un mese e mezzo fa la faceva da padrone la “telenovela” Di Maria. L’argentino era in vacanza con la famiglia a Ibiza, ma non di rado veniva preso d’assalto dai giornalisti per cercare di capire, una volta scaduto il suo contratto con il Psg, dove sarebbe proseguita la sua carriera. Si parlava di un imminente ritorno in Argentina, al Rosario Central. Alla fine, tuttavia, “El Fideo” ha scelto di restare ancora un anno in Europa, accettando la proposta della Juventus. L’attesa, in ogni caso, fu snervante.

Lo stesso sta avvenendo oggi con Leandro Paredes, guarda caso anche lui in uscita dal Psg (tra l’altro appena sorteggiato nello stesso girone Champions dei bianconeri). Un corteggiamento lunghissimo, quello della Signora. Che in realtà ha già strappato da tempo il sì del connazionale di Di Maria, ma deve prima procedere con almeno una cessione per poter ufficializzare il tutto. Raggiunto anche un principio di accordo con il club parigino, resta solo qualche dettaglio da limare: se una settimana fa si fosse concretizzato l’addio di Adrien Rabiot al Manchester United, probabilmente Paredes sarebbe già alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Paredes ha declinato tutte le offerte: “Pensa solo al bianconero”

Alla fine però sono in tanti a scommettere che l’affare si farà. Il Psg chiede 20 milioni ed è disposto ad assecondare la richiesta dei bianconeri, che vogliono un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Per fare spazio a Paredes, in ogni caso, bisognerà liberare spazio nel monte ingaggi: la Juve, infatti, non godrebbe dei vantaggi del Decreto Crescita. Difficile che si riescano a cedere Rabiot o Arthur, più probabile invece la partenza di Denis Zakaria, seguito con interessa dalla Roma dopo l’infortunio occorso a Georginio Wijnaldum.

Intanto, il giornalista Romeo Agresti, intervenuto a YTvideo, ha svelato come il regista argentino abbia ricevuto anche altre offerte da club di livello internazionale. Ad ogni modo, ha sempre ribadito ai suoi procuratori di voler tornare in Italia alla Juventus.