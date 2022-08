Calciomercato Juventus, non solo Paredes: colpo last minute clamoroso.

Qualora si dovesse valutare il calciomercato della Juventus, sicuramente il risultato sarebbe più che ottimo visti gli ottimi risultati raggiunti. La dirigenza, infatti, è riuscita nell’impresa di chiudere molti calciatori, con alcuni anche molto importanti sotto il profilo tecnico. Fino ad ora, infatti, la Juventus ha visto arrivare alla Continassa Pogba, Di Maria, Milik, a breve Paredes, kostic , Bremer, Cambiaso ed altri.

Nonostante il lavoro svolto, a quanto pare Cherubini ed Arrivabene non hanno nessuna intenzione di prendersi una pausa in quanto, secondo quanto trapelato indirettamente da “sisal.it” , sembrerebbe che un nuovo calciatore arriverà presto a vestire la maglia della Juventus. Nonostante l’indiscrezione, la notizia sembra in realtà molto poco realistica poiché la società, dopo gli sforzi fatti, non sembrerebbe essere più interessata ad altri calciatori che non siano terzini e il calciatore in questione non occuperebbe di certo quel ruolo.

Calciomercato Juventus, per i bookmakers Depay alla Juventus è ancora possibile

La quota per il trasferimento dell’attuale attaccante del Barcellona alla Juventus è infatti inspiegabilmente molto bassa, fissata a 1,50, il che , per chi non mastichi molto del mondo delle scommesse, sta a indicare che la probabilità che il trasferimento si verifichi è molto alta. Nonostante molto spesso i bookmakers riescano a prevedere l’imminente futuro, però, stavolta la quota sembra davvero essere poco veritiera per due motivi: il primo è che Depay sta valutando l’offerta che ha ricevuto dal Manchester United e il secondo è che la Juventus ha appena concluso l’affare Milik e quindi molto difficilmente potrà muoversi su un altro attaccante.