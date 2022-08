Calciomercato Juventus, addio ufficiale da 60 milioni: Allegri gode due volte

Calciomercato Juventus, c’è l’addio da 60 milioni che salva Allegri. Tutto dipende dall’ex Milan e da un intreccio in Premier League.

Tante questioni di mercato sono destinate ad essere risolte nei prossimi giorni, rappresentanti le battute finali di una campagna acquisti che ha fin qui regalato non poche novità alla Juventus e non solo. Basti pensare all’ultimo approdo, quello di Arek Milik, in grado di corroborare un attacco che da tempo necessitava di un degno vice Vlahovic.

A ciò si aggiungano le tante altre novità verificatesi tra fine giugno e il corrente mese e che hanno permesso ad Allegri di poter contare su numerosi elementi in grado di acuire ulteriormente le risorse già a disposizione, ovviando ai limiti palesati nello scorso campionato e che i tifosi si augurano di veder definitivamente superati durante questa stagione.

Calciomercato Juventus, 60 milioni per l’uscita di Arthur

Limate le regioni maggiormente in difficoltà, in questi ultimi giorni si stanno curando i dettagli finali sia in entrata che in uscita. In attesa di novità decisive e forse ufficiali su Leandro Paredes, giungono significativi aggiornamenti sempre sul fronte mediano.

Ponderata la decisione di non privarsi di Denis Zakaria, nuovamente accostato alla Roma in questi giorni dopo gli interessamenti giallorossi dello scorso anno, la Juventus potrebbe finalmente aver trovato la chiave di svolta per il passaggio di Arthur, questa volta al Lione. Mai in grado di dimostrare con continuità le qualità sciorinate in Liga, il brasiliano è finito nell’ottica del club di Ligue1, in seguito alla cessione dei francesi di Lucas Paquetà.

Approdato al West Ham per 60 milioni di euro, l’ex Milan potrebbe favorire l’uscita del centrocampista bianconero, corteggiato dal club transalpino. L’approdo presso questi ultimi si sta definendo sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto e parte dell’ingaggio sostenuto dalla Vecchia Signora. A riferirlo è TuttoJuve.com.