Calciomercato Juventus, ecco il Bremer bis: scambio last minute ed Inter KO

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezione il club tedesco chiederebbe il bianconero in cambio del centrale.

La Juventus mette gli occhi su un centrale che tanto piace ai nerazzurri e che è, di fatto, in lizza da diverso tempo per diventare il prossimo centrale nerazzurro. Si tratta di Akanji del Borussia Dortmund.

Stando all’ultima indiscrezione riportata da ‘Calciomercatonews.com’, il club tedesco proprietario del cartellino del difensore, il Borussia Dortmund, offrirebbe il cartellino del centrale difensivo per arrivare ad un obiettivo in mediana, piace infatti, molto, lo svizzero Zakaria che potrebbe quindi essere il “sacrificato” speciale.

Calciomercato Juventus, il Dortmund propone lo scambio Akanji per Zakaria

Suggestione decisamente importante che potrebbe fare gola alla squadra di Andrea Agnelli. Akanji non vorrebbe continuare in Germania e quindi non rinnoverebbe con il club tedesco, e per questo motivo il Dortmund ha già il timore di perderselo a zero tra qualche mese.

Un operazione che vedrebbe coinvolti due profili dallo stesso prezzo e sostanzialmente metterebbe d’accordo entrambi i club alla ricerca di rinforzi proprio in quei settori del campo. Un vero e proprio sorpasso sull’Inter che cerca Akanji già da diversi mesi. Staremo dunque a vedere chi avrà la meglio ma sicuramente l’opzione dello scambio potrebbe essere la carta giusta per la Juventus che ha anche bisogno di rinforzare il reparto difensivo tenendo in considerazione che il solo Bremer non può bastare.